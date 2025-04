Fernando Collor foi presidente de clube brasileiro; relembre

Presidente do Brasil entre 1990 e 1992, Fernando Collor de Mello — preso nesta sexta-feira (25), após condenação por corrupção — teve passagem marcante no futebol. O político foi presidente do CSA (Centro Sportivo Alagoano) entre 1973 e 1974.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Da presidência do CSA à política nacional

Aos 24 anos, Collor assumiu a presidência do CSA em 7 de setembro de 1973, data de aniversário do clube. Eleito por aclamação, tornou-se o presidente mais jovem da história do time. Durante sua gestão, o CSA conquistou o Campeonato Alagoano de 1974 e, após uma série de partidas contra o rival CRB, garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro daquele ano.

Em 2018, em contato com o Lance!, o ex-presidente da República e do Azulão, relembrou a passagem como mandatário do clube de coração. Ele destaca, além do título estadual, amistoso com Mané Garrincha vestindo a camisa da equipe.

continua após a publicidade

— Tinha apenas 24 anos de idade no Conselho Deliberativo do time, quando fui convocado para uma missão de renovação da gestão. Eleito por aclamação, tornei-me então o presidente mais jovem da história. A posse ocorreu em 7 de setembro de 1973, data de aniversário do clube — disse Collor.

— Uma das primeiras ações foi homenagear Mané Garrincha, que vestiu a camisa do CSA em jogo amistoso com o ASA de Arapiraca. Sob meu comando, o CSA foi campeão (estadual) em 1974. O trabalho em equipe muito me orgulhou, pois ainda conquistamos vaga para disputar o Brasileiro — relembrou o ex-presidente impeachmado.

continua após a publicidade

Após ser mandatário do CSA, Fernando Collor de Mello seguiu carreira política. Foi prefeito de Maceió, governador de Alagoas, até que, em 1989, chegou à Presidência da República, após derrotar Lula no segundo turno. Durante seu período na Presidência, Collor contou com um nome de impacto como Secretário Nacional de Esportes: Zico, eterno ídolo do Flamengo.

Legado de Collor no CSA

A gestão de Collor no CSA é lembrada por modernizar o clube e elevar seu desempenho esportivo. A experiência como dirigente esportivo contribuiu para moldar sua imagem de gestor eficiente, fundamental para a ascensão política dele. O envolvimento do "Caçador de Marajás" com o Azulão seguiu na família, e o filho Arnon de Mello Neto presidiu o clube em 1999.

➡️ Geral do Maracanã: 20 anos do ‘adeus’ do setor mais democrático do futebol

Fernando Collor, ex-Presidente da República e do CSA (Foto: Reprodução)

Entenda e prisão do ex-presidente

Fernando Collor foi preso em Maceió por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, após a condenação de oito anos e 10 meses por corrupção. O ex-presidente estava a caminho de Brasília para se entregar depois de insucesso nos recursos da defesa. Ele será transferido para Brasília, onde cumprirá pena em regime inicial fechado.

Collor foi condenado por, segundo o tribunal, receber R$ 20 milhões para viabilizar de forma indevida contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. O esquema foi exposto na Operação Lava-Jato. O ex-presidente teve dois recursos negados e terá o caso analisado em sessão virtual do STF após a prisão.