Felipe Melo declara ter jogado mais que nome convocado por Ancelotti

Famoso pela personalidade forte, Felipe Melo realizou uma declaração polêmica nesta quinta-feira (29). Ao podcast "Podpah", do Youtube, o ex-jogador afirmou que jogou mais que o volante Casemiro, atualmente do Manchester United, que foi convocado por Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira na última segunda-feira (26).

Na comparação, o ex-jogador reconheceu a carreira de destaque de Casemiro no futebol europeu. O volante conquistou títulos no Velho Continente de destaque, como a Champions League. Contudo, no quesito bola no pé, Felipe Melo afirmou ter sido melhor que o compatriota.

- O Casemiro ganhou 5 Champions, é um dos maiores ídolos do Real Madrid, mas em termos de bola no pé, de jogar, eu joguei mais. Se você ver virada de jogo, passe para quebrar linhas, fazer gols, eu acho que joguei mais - disse o ex-jogador.

Casemiro x Felipe Melo

Ambos os jogadores tiveram carreira de destaque no futebol mundial. De um lado, Casemiro defedeu grandes clubes como Real Madrid e Mancheter United. O auge da carreira do volante foi na equipe espanhola, onde ganhou a maioria dos títulos, sendo as cinco Champions League, citadas por Felipe Melo, o maior destaque.

Além dos títulos do principal torneio europeu, outros títulos de destaque de Casemiro no Real Madrid foram os três Campeonatos Espanhóis. No Manchester United, ele venceu uma Copa da Liga Inglesa e uma EFL Cup.

Felipe Melo não conseguiu ter a mesma carreira de sucesso de títulos europeus. Ele chegou a defender a Inter de Milão e a Juventus, onde não conseguiu levantar taças de expressão. O auge da carreira aconteceu no Galatasaray, da Turquia.

Por outro lado, o ex-Fluminense e Palmeiras conseguiu triunfos importantes em território sul-americano. Felipe foi tricampeão da Libertadores, sendo duas com o alviverde paulista e uma com o tricolor carioca.

Em termos de números em campo, Felipe Melo terminou a carreira com 64 gols e 23 assistências. Já Casemiro coleciona 64 gols e 59 asssitências.