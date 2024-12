Na tarde desta segunda-feira (23), o Felipe Franco publicou em suas redes sociais uma nota de esclarecimento em relação à confusão no último domingo (22). O deputado estadual foi agredido enquanto tentava mudar de setor no Allianz Parque, durante o show do cantor Chris Brown.

No vídeo, Felipe Franco conta o que estava fazendo no momento da agressão e explica "gafe" cometida por ele em vídeo publicado em seus stories, momentos depois da agressão.

- Eu comprei os convites para estar com a minha esposa na pista premium do evento, mas também tive acesso aos camarotes do local. O estopim de tudo isso foi porque recebemos uma orientação errada da segurança privada do local, me mandando ir por fora para entrar no camarote. Eu percebi que tinha algo errado, retornei, e a polícia militar falou que era por dentro - disse Felipe Franco.

- Quando eu entrei por dentro, começou uma confusão generalizada, onde eu tomei um soco que eu nem vi de onde foi, devido a uma discussão. Porém, no momento, eu achei que era de um policial mesmo, por isso que fiquei exaltado, achando que um policial tinha me batido. Então, eu peço desculpas por esse erro, mas eu e minha esposa fomos agredidos pela segurança particular do local. Ela e eu somos a vítima aqui - completou.

Além de deputado estadual, Felipe Franco também é um fisiculturista profissional. O atleta tem inúmeros títulos na carreira e leva consigo uma multidão de fãs nas redes sociais.

Felipe Franco se envolve em confusão durante show de Chris Brown (Foto: Reprodução)

