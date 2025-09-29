Fãs reagem ao anúncio de Bad Bunny no Super Bowl: ‘fará história’

A NFL anunciou neste último domingo (28) que Bad Bunny, cantor porto-riquenho, será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LX, em 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia. A divulgação ocorreu durante a partida entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys.

A decisão de apresentar seu único show da turnê nos EUA no Super Bowl gerou diversos comentários positivos, que consideraram a apresentação um grande protesto político contra Donald Trump, que tem adotado medidas agressivas contra imigrantes em território norte-americano.

Polêmica envolvendo Bad Bunny

Com a confirmação, a internet se mobilizou em apoio a Bad Bunny, principalmente por conta de sua polêmica com a política imigratória do país, que o levou a excluir os Estados Unidos da lista de shows da atual turnê. Em entrevista à revista "i-D", publicada em 10 de setembro, ele externou receio pela presença de operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante os espetáculos.

Aos 31 anos, Bad Bunny destacou que a preocupação com a segurança pesou mais do que fatores de agenda ou a relação com o público norte-americano. Ao mesmo tempo, o artista organizou 30 apresentações em seu país de origem, Porto Rico.

— O que estou sentindo vai além de mim. É por aqueles que vieram antes de mim e correram incontáveis jardas para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown… isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história. Vá e diga à sua avó que seremos o SHOW DO INTERVALO DO SUPER BOWL — disse Bad Bunny.

Envolvimento de Jay-Z

A Roc Nation, empresa de entretenimento de Jay-Z, tem uma parceria de longo prazo com a NFL, com diversas competências, incluindo a produção do espetáculo do intervalo do Super Bowl. Durante o alvoroço causado pelo anúncio, fãs citaram Jay-Z com orgulho por ter selecionado Bad Bunny para o Halftime Show.

— O que Benito fez e continua fazendo por Porto Rico é verdadeiramente inspirador. É uma honra tê-lo no maior palco do mundo — disse Jay-Z sobre a decisão.

Internautas comentaram sobre um possível desencontro entre a NFL e a Roc Nation na decisão de artistas para o show do intervalo por motivos de posicionamento político, e que Jay-Z teria feito uma grande escolha ao escalar Bad Bunny.