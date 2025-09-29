A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nota lamentando a morte do jornalista Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, aos 63 anos. Ele enfrentava problemas de saúde há anos, incluindo uma condição na coluna, e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Durante anos, Amigão formou uma dupla de sucesso com Antero Greco na ESPN, no programa SportsCenter. Juntos, uniam leveza, carisma e bom humor ao compromisso com um jornalismo sério, tornando-se referências para uma geração de profissionais da comunicação.

— O Paulo Soares marcou o jornalismo esportivo na TV. Ele era um apresentador de muito carisma e fez por anos uma parceria incrível com o Antero Greco na ESPN. Juntos, informavam com responsabilidade e divertiam o público pelo jeito lúdico de lidar com a notícia. Manifestamos os nossos sentimentos e o nosso pesar com a perda do Amigão a familiares, amigos e admiradores deste grande jornalista — disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Amigão estava internado havia alguns meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Seu velório será realizado ainda nesta segunda-feira, a partir das 13h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, na capital paulista.

Paulo Soares morreu aos 63 anos (Foto: Reprodução/ X)

Carreira de Paulo Soares

Jornalista nascido em São Paulo, Paulo Soares iniciou sua trajetória ainda adolescente, aos 15 anos, como narrador na Rádio Clube de Araras (SP). Rapidamente consolidou seu espaço no rádio esportivo, passando por emissoras de peso como Record, Gazeta, Bandeirantes e Globo, onde esteve presente em grandes coberturas, incluindo Copas do Mundo, Olimpíadas e Copa América.

A transição para a televisão aconteceu em 1993, com sua estreia na TV Cultura. Pouco tempo depois, Paulo Soares foi contratado pelos canais ESPN, emissora na qual construiu uma carreira sólida e se tornou um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo esportivo brasileiro. Nesse período, também teve uma breve experiência no SBT.

Na ESPN, além de sua marcante atuação como narrador, comandou programas que se tornaram referência, como Linha de Passe, Bola da Vez, Futebol no Mundo e Dueto. Ao longo da carreira, esteve à frente de transmissões históricas, com a cobertura de 11 Copas do Mundo, nove Olimpíadas e duas Copas das Confederações, sempre mantendo o estilo que o consagrou entre os principais narradores do país.