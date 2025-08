Zinho visita Museu da Suderj e relembra momentos da carreira: ‘Gratificante’

O ex-jogador Zinho, integrante da Seleção Brasileira campeã mundial em 1994, visitou o Museu da Suderj na quinta-feira (31) para gravar um episódio do podcast Suderj.Informa. O tetracampeão esteve no espaço localizado no Centro do Rio, onde compartilhou memórias de seus 20 anos de carreira no futebol.

Durante a visita, o ex-atleta do Flamengo e atual comentarista da ESPN autografou uma fotografia da seleção campeã de 1994 e relembrou momentos de sua trajetória esportiva. O podcast, que será lançado em agosto deste ano, é apresentado pelos jornalistas Marcos Vinicius Cabral e Savana Figueiredo, junto com o presidente da superintendência, Marcos Santos.

O ex-jogador, natural de Nova Iguaçu, atuou como camisa 9 na seleção brasileira campeã em 1994. Sua carreira inclui passagem destacada pelo Flamengo, clube pelo qual se tornou ídolo.

O Museu da Suderj, situado na região central do Rio de Janeiro, preserva a memória do esporte brasileiro, destacando conquistas importantes como o tetracampeonato mundial de 1994. A visita de Zinho aconteceu 31 anos após essa conquista pela Seleção Brasileira.

O podcast Suderj.Informa trará personalidades do esporte para compartilhar suas experiências e histórias. Não foram divulgadas informações sobre outros convidados que participarão das próximas edições.

- Visitar o Museu da Suderj é voltar no tempo. Autografei a foto da seleção do tetra, recordei o título conquistado ao lado dos meus companheiros e parece que foi ontem, mas lá se vão 31 anos. É gratificante para um ex-jogador de futebol como eu, entrar aqui e ver que estamos eternizados na história do futebol brasileiro. Isso, não tenho dúvidas, só é possível porque tem um espaço maravilhoso como é o Museu da Suderj. Nada é mais gratificante do que entrar em um espaço como esse e perceber que o sonho de criança lá atrás foi realizado. O Zinho, lá de Nova Iguaçu, faz parte ao lado de lendas do futebol brasileiro aqui neste espaço - declarou Zinho.

- É uma alegria receber o craque Zinho aqui na SUDERJ, exemplo vivo que sem dúvida influencia positivamente o esporte até hoje - disse Marcos Santos, presidente da Suderj e um dos idealizadores do podcast.

Zinho participou do podcast Suderj.Informa (Foto: Divulgação)

Sobre o Museu da Suderj

A visita ao Museu da Suderj acontece de segunda a sexta-feira, com horários agendados, e é destinado a pessoas, projetos sociais, escolas públicas e ONGs do estado do Rio. Para fazer a marcação, é preciso enviar um e-mail para [email protected] informando o nome e o CNPJ da instituição, endereço, as atividades que realiza, o objetivo da visita e um número do celular para contato.

Responsável por um acervo único, o Museu da Suderj contém peças como a placa de inauguração original do Maracanã, uniformes usados por atletas como Pelé, Zico, Gerson e Robson Caetano, além de pegadas de um time seleto composto por grandes jogadores que já passaram pela história do esporte.