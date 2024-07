Facincani perde a paciência e dispara contra quinteto do Palmeiras: ‘Uma negação’

Felippe Facincani criticou jogadores do Palmeiras após derrota em casa (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O jornalista Felippe Facincani soltou o verbo após mais uma derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Depois do 2 a 0 para o Vitória no Allianz Parque, no último sábado (27), o comentarista usou canal pessoal no "Youtube" para detonar cinco jogadores da equipe de Abel Ferreira. Os criticados foram Caio Paulista, Gabriel Menino, Lázaro, Rony e Flaco López.

- Caio Paulista é a pior contratação, em termos de investimento, da história do Palmeiras. Dentro de campo é uma negação. Gabriel Menino é o atleta mais indolente do elenco do Palmeiras e já deveria ter saído há muito tempo, mas sempre está lá com o técnico Abel Ferreira. Lázaro é uma figura inútil hoje no Palmeiras, não soma nada em campo - começou Facincani.

- E ainda dá espaço para colocar o Rony nessa lista. É um jogador sem confiança, que corre errado, é destrambelhado dentro de campo e atrapalha o setor ofensivo. A última coisa que o Rony faz em jogos grandes pelo Palmeiras ultimamente é gol. Flaco López é outro que não tem capacidade de ser centroavante do Palmeiras, pouquíssimo participativo - completou.