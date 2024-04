Facincani detona medalhão do Palmeiras: ‘Jogador mais sem recurso dos últimos anos’

Facincani criticou o lateral Marcos Rocha em Palmeiras x Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 20:34 • São Paulo (SP)

A atuação do lateral-direito Marcos Rocha no jogo entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo (21), desagradou o jornalista Felippe Facincani. Em live, o comentarista ex-ESPN cornetou o atleta e criticou o meia Gabriel Menino. O youtuber também demonstrou insatisfação com as escolhas do técnico Abel Ferreira.

- Tá complicado entender o que se passa na cabeça do Abel Ferreira com esse maldito sistema de três zagueiros. E aí, o que acontece quando você tem um adversário melhor na frente? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Por que o Estevão só entra no fim do jogo? O time não pode ser sabotado por paternalismo que o Abel bota em campo - começou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Tem que encaixar sempre um lugarzinho para o Marcos Rocha. Agora ressurgiu também com Gabriel Menino no time. É sempre a mesma jogada ridícula do Marcos Rocha. Ninguém sabe que ele vai jogar o lateral na área, né? É a única jogada que ele tem, é o jogador mais sem recurso dos últimos tempos em campo com a camisa do Palmeiras - completou.