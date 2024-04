Facincani detona jogador do Palmeiras em derrota para o Internacional: ‘Inexiste’

Felipe Facincani criticou o Palmeiras na derrota para o Internacional (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O jornalista Felippe Facincani se revoltou com a derrota do Palmeiras para o Internacional, por 1 a 0, na última quarta-feira (17). Torcedor do Alviverde, o comentarista criticou o atacante Lázaro e questionou as substituições do técnico Abel Ferreira, no jogo na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

- Essa foi uma derrota ridícula, uma partida horrorosa, uma das piores do ano. O Inter fez partidas horrorosas contra Belgrano e Real Tomayapo. Mas parabéns ao Palmeiras, que conseguiu colocar Coudet de volta ao mercado. Um segundo tempo com bastante mudança questionável por parte de Abel Ferreira, fez com que o Palmeiras saísse de campo derrotado - começou o jornalista.

- Espero que Abel Ferreira fale da demora para entrar o Rômulo, do porquê da insistência em um Lázaro, que até agora é um jogador que inexiste. Queria saber se o Palmeiras realmente contratou esse Lázaro, se é reforço para o Palmeiras. Até agora ele não entrou em campo para, sequer, fazer uma jogada decisiva com a camisa do Palmeiras - completou, em canal no Youtube.