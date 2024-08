Facincani aponta mudança de postura de Abel Ferreira e detona jogador do Palmeiras

Facincani criticou escolhas de Abel Ferreira e detonou Gabriel Menino (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:45 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0 no Allianz Parque, mas acabou eliminado da Copa do Brasil nesta quarta-feira (7). Em canal no Youtube após o jogo, o jornalista Felippe Facincani criticou as escolhas do técnico Abel Ferreira e disparou contra o meia Gabriel Menino, que entrou no segundo tempo.

- O Abel Ferreira hoje está em um 'panelismo'. Ele tem que voltar a ser o que foi de vencedor, um cara que não media esforços para pensar diferente, de adversário em adversário, de mudar jogadores jogo após jogo. E não insistir em jogadores que há duas temporadas não entregam nada - comentou.

- É mais uma eliminação com teimosia e insistência em jogadores que não podem estar em campo. Desde 2022, o Gabriel Menino está em campo fazendo 'pataquada'. É um cara desse, que dentro de campo, tira a oportunidade de outros de jogarem. É um jogador indolente - completou o jornalista.