Tino Marcos é o entrevistado do primeiro episódio do programa 'A Coletiva' (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Tino Marcos fez um balanço das décadas dedicadas à TV Globo e revelou o motivo por que decidiu deixar a emissora. O jornalista foi entrevistado na estreia de "A Coletiva", programa de entrevistas exclusivas gravado direto da redação do Lance!.

- Foi um processo de amadurecimento. Eu sempre me cobrei muito. E as pessoas, na TV, sempre esperavam um padrão compatível com o que eu construí. Sempre quis buscar o melhor, e estava cansado de, em tantos anos, ter que resolver… A minha grande estrada foi na cobertura de Seleção Brasileira. Aos poucos, achei que a cobertura foi descaracterizando. A gente passou a ter menos acesso a todo o universo da Seleção. Isso foi me cansando - disse.

- Eu me preparei mentalmente para viver uma outra etapa da minha vida, fora da Globo. Eu sempre tive um sonho interno de sair sem grandes desgastes, feliz, como se pudesse acabar um casamento estando bem - completou Tino Marcos, que foi repórter da Globo durante 35 anos.

Em "A Coletiva", o Lance! levará as principais personalidades do esporte para o coração do veículo. No meio dos jornalistas, o entrevistado da vez contará histórias e revelará bastidores de grandes eventos ou coberturas.

Tino Marcos durante os tempos de repórter da Globo (Foto: Reprodução)