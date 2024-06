Ex-tradutor do atleta ‘mais bem pago do mundo’ se declara culpado por roubo de fortuna do jogador

Shohei Ohtani lidera a lista dos atletas mais bem pagos do mundo (Foto: Harry How / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-intérprete do astro japonês do beisebol Shohei Ohtani, o atleta mais bem pago do mundo, se declarou culpado nesta terça-feira (4) em um tribunal federal nos Estados Unidos de roubar quase US$ 17 milhões (R$ 90 milhões) do jogador para pagar dívidas ilegais de jogo. A informação é da AFP e foi publicada pelo "O Globo".

Ippei Mizuhara se declarou culpado da acusação de fraude bancária, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão, e da acusação de apresentação de declaração de imposto de renda falsa, que tem pena máxima prevista de três anos de prisão. O juiz agendou o anúncio da sentença para o dia 25 de outubro.

Ohtani tinha virado alvo investigação em escândalo de apostas esportivas ilegais em dezembro do ano passado, mas a acusação acabou recaindo sobre Mizuhara, tradutor e amigo pessoal do atleta. A equipe do astro acusa Mizuhara de “roubo massivo” para pagar suas próprias dívidas de apostas.

Também em 2023, Ohtani fechou com o Los Angeles Dodgers, da MLB, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos, um contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões, o equivalente a mais de R$ 3,5 bilhões. Com isso, o japonês passou a liderar a lista dos atletas mais bem pagos do mundo.