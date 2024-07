Ex-técnico da Seleção Brasileira sofre grave acidente de carro no Paraná

Dunga teve duas passagens como treinador da Seleção Brasileira (Foto: Mowa Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 15:44 • Paraná (PR)

O ex-treinador da Seleção Brasileira, Dunga, sofreu um grave acidente de carro no Paraná, neste sábado (13). Apesar do carro capotado, o campeão do mundo em 1994 e sua esposa tiveram ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento. O ocorrido aconteceu na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal foi levado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Os oficiais fizeram teste de bafômetro nas vítimas, mas o resultado foi negativo. O acidente entre Dunga e Evanir Verri ocorreu ao 12h30, no km 39 da rodovia.

(Foto: Reprodução/PRF)

Dunga começou atuando como jogador no Internacional na década de 80. Passou pelo Corinthians e Vasco da Gama e também teve passagem no futebol alemão, italiano e japonês. Pela Seleção Brasileira, o atleta se destacou na Copa do Mundo de 1994, onde foi o capitão do tetracampeonato.

Treinou a Seleção na Copa do Mundo de 2010, quando foi eliminado pela Holanda. Retornou em 2014, mas não obteve o mesmo desempenho e acabou demitido em 2016.

(Foto: Reprodução)