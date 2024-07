Ex-Seleção não vê Gabigol, do Flamengo, como titular do Palmeiras: ‘Banco do Rony’

Cicinho afirmou que Gabigol seria banco de Rony no Palmeiras (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo; Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Alvo do Palmeiras na janela de transferências, o atacante Gabigol foi criticado durante o programa "Arena SBT", na última segunda-feira (8). Para Cicinho, ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo, o centroavante do Flamengo hoje seria reserva de Rony.

- O Gabigol não seria titular hoje no Palmeiras. Hoje ele é banco do Rony, sem sombra de dúvidas. É só pegar os números do Rony e os do Gabigol nesse ano - cravou Cicinho.

- O Gabigol é sinônimo de rolo, de briga. Não queria de jeito nenhum no meu time, é um homem-problema. Ele sabe jogar bola, mas ele é problema - disse Milton Neves.

O Palmeiras ofereceu um pré-contrato diretamente ao estafe de Gabigol, para que ele chegue sem custos ao clube a partir de janeiro de 2025. Caso o atacante aceite a oferta, o Flamengo, que não renovou com o atacante, não ganhará dinheiro com a transferência.