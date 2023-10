- Não queria passar para ninguém do clube porque eu sou um cara querido, e sabia como seria a reação. Sempre fui alegre, sempre mudei o clima no vestiário. Alguns jogadores sentiram uma mudança no meu humor, mas eu não queria levar essa preocupação para o elenco. Quando as notícias saíram, todos me ligaram e me procuraram. Alguns queriam me visitar antes da hora. Tenho falado com todos do grupo -, revelou.