Ex-namorada faz graves acusações a jogador da seleção do Chile

O zagueiro chileno Guillermo Maripan foi alvo de acusações graves por parte de sua ex-namorada Carmen Castillo. A influenciadora, nascida no Chile também, deu declarações para o podcast "Bombastic" dando a entender que o jogador compartilhou fotos íntimas suas.

- Vou mandar uma mensagem a Guillermo Maripan: enviar vídeos íntimos de mulheres é punível no Chile, então tome cuidado com as informações que você compartilha - disse Carmen Castillo.

Guillermo Maripan ainda não se posicionou sobre o assunto. O chileno está concentrado junto com a seleção chilena e voltará a Turim no meio da semana para se preparar para a partida contra a Lazio, na próxima segunda (31).

A "AML Defensa de Mujeres", escritório de advocacia privado fundado por advogadas feministas do Chile, afirmou que apoiará Carmen e prosseguirá com as ações correspondentes para proteger seus direitos.

Quem é Guillermo Maripan?

Com apenas 18 anos, Guillermo Maripan estreou pela Universidad Católica, do Chile. O jogador ficou até 2017 no clube sul-americano, quando se transferiu para o Deportivo Alavéz, da Espanha. Depois de duas temporadas pelo clube espanhol, o zagueiro foi vendido ao Mônaco.

(Foto: David Ramos/Getty Images)

Após cinco anos pelo time de Rochedo, Maripan decidiu morar em Turim para jogar no Torino. Em sua primeira temporada, o chileno foi elogiado pelos jornais italianos, que postaram matérias com o título de "Líder Maripan".