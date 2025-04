Ex-lutador do UFC é condenado a mais de 15 anos de prisão; entenda

Um ex-lutador do UFC foi condenado na última terça-feira (22) a 15 anos e cinco meses de prisão na Inglaterra por envolvimento em tráfico de armas e drogas. Trata-se do antigo peso-mosca Pietro Menga. A Greater Manchester Police foi a responsável pelas investigações e condução do caso.

A denúncia do envolvimento do atleta em atividades ilícitas aconteceu em 2020. De acordo com as autoridades, após as investigações, o lutador se considerou culpado antes do fim do julgamento. Menga assumiu ser um intermediário de uma organização criminosa de Manchester.

Dentre as funções realizadas pelo atleta no esquema criminoso destacam-se venda e transferência de armas de fogo proibidas e o fornecimento de cocaína em larga escala. As estimativas das autoridades é de que as atividades ilegais de Menga movimentaram cerca de 620 libras - cerca de R$ 7,5 milhões.

Pietro Menga no UFC

O lutador britânico foi considerado uma das grandes promessas da categoria peso-mosca do MMA da última década. Contudo, Pietro Manga não teve a oportunidade de estrear no UFC. Em 2017, ele teria a primeira luta no principal evento do esporte. Ela seria contra Tim Elliot, mas o britânico não conseguiu bater o peso e foi desqualificado.

Posteriormente, o lutador teve o contrato rescindido com o evento. Fora do UFC, ele chegou a participar de outros grandes eventos do esporte como o Bellator e o Cage Warriors. O cartel completo do ex-jogador consta 14 vitórias e apenas 4 derrotas.

