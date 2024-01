Pouco aproveitado por Tite na reta final de 2023, Gabigol busca volta por cima no Flamengo nesta temporada. No entanto, para o ex-jogador Cicinho, o atacante deveria procurar "novos ares". Em declaração no programa "Domingol", o comentarista afirmou que o centroavante "não tem ambiente" com o treinador do clube carioca.