Savarino anotou uma assistência na goleada sobre o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 22:16 • Rio de Janeiro

O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1, na noite deste domingo (18), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Na transmissão ao vivo, o ex-jogador e atual comentarista da Globo, Ricardinho, rasgou elogios a atuação do Botafogo e, apesar da goleada, isentou o goleiro do Flamengo, de culpa pelo placar elástico da partida. Rossi defendeu o pênalti cobrado por Tiago Almada quando o placar marcava 2x1 para o time da casa.

- O Botafogo foi muito superior no jogo, soube usar os lados do campo e envolveu o Flamengo. O Botafogo mereceu o resultado, jogou mais que o Flamengo e buscou mais a vitória. O Flamengo criou muito pouco no segundo tempo e o Botafogo, que fez quatro gols, poderia ter feito mais - disse o ex-jogador, antes de completar:

Com a vitória, o Botafogo de Artur Jorge reassume a liderança do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Apesar do resultado, para mim o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo. Se não fosse ele, o Botafogo teria um resultado até mais elástico. Ele fez grandes defesas no jogo, além de ter defendido um pênalti - concluiu.

Os gols do Alvinegro, no Estádio Nilton Santos, foram marcados por Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (2). Bruno Henrique descontou para o Rubro-Negro.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 46 pontos e reassumiu a liderança do Brasileirão. Já o Flamengo segue na 3ª posição da tabela com 41 pontos.