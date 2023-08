O ex-jogador de 26 anos foi preso junto com seus cúmplices, Leslie Nkhwa e David Lamming, de 47 e 31 anos, respectivamente. De acordo com informações do site espanhol 'AS', o vaso, fabricado no século 15, foi roubado do Museu de Arte do Extremo Oriente, em Genebra, na Suíça, em junho de 2019. O trio foi descoberto mais de um ano depois, no dia 30 de julho, quando um homem intitulado 'Mr. Steel' enviou um e-mail para uma casa de leilões em Hong Kong solicitando a avaliação do item.