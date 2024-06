Ex-jogador do Vasco pede mudança geral após derrota: ‘Contrata um elenco novo’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 22:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, o meia Bernardo desabafou sobre a situação atual do clube nesta quarta-feira (19). Após a derrota do Cruzmaltino para o Juventude, o ex-jogador da equipe pediu a contratação de novos atletas para a sequência do Campeonato Brasileiro e projetou um segundo turno doloroso para o time. Confira no vídeo acima:

Desabafo de Bernardo nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Vasco perdeu para o Juventude no Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)