— Não vejo evolução no trabalho dele, não vejo um Flamengo consistente e só vence porque tem um elenco espetacular. Não se impõe. Ai vence em uma pancada do Gerson, em uma jogada do Arrascaeta, em um bom jogo do Bruno Henrique, que foi bem no primeiro tempo. Se o Coritiba tem um pouco mais de qualidade, ganha o jogo. Ganharia fácil. Ele toma o gol quando a posse de bola é dele. Agora, ganha porque tem jogadores diferenciados. Consegue vencer individualmente, mas não vence pela mão do treinador. Ele é supervalorizado pela imprensa, principalmente pela mídia do Brasil -, concluiu.