- São dois jogadores diferentes. O último tempo do Ayrton não foi o melhor de maneira individual. O time com Filipe consegue melhor saída, com Ayrton consegue mais verticalidade no campo rival. Então, a possibilidade de ter um jogador com a experiência do Filipe é nesse tipo de maneira de jogar, desde o início. Nos dá mais pausa, mais precisão. Obviamente que se o time domina nesse conceito, não vai sofrer. Mas quando não domina e joga de ida e volta, o jogador mais apto para a posição é Ayrton. Mas sinceramente é um tema de decisão pessoal, é minha decisão, não me fixo no que pensa ninguém. Coloco quem está melhor, para isso vejo todos os dias os treinos. Por isso estou aqui.