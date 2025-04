Athletico vence o Paysandu fora de casa na estreia na Série B

Passada a campanha frustrante no início da temporada com a eliminação na semifinal do estadual, o Athletico-PR começou com o pé direito sua trajetória para retornar à elite do Brasileirão. Em sua estreia na Série B, o Furacão foi até o Mangueirão, em Belém, nesta sexta-feira (4), e venceu o Paysandu pelo placar de 2 a 1. Zapelli e Renan Peixoto garantiram os primeiros três pontos do time paranaense.

continua após a publicidade



O Furacão volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, contra o Criciúma, outro que esteve na elite em 2024. Já o Papão vira a chave de olho na primeira partida da final da Copa Verde, um dia antes, também no Mangueirão, às 20h, contra o Goiás.

Como foi o jogo?

Um dos favoritos ao acesso, o Athletico, comandado por Maurício Barbieri, foi eficaz no terço final apesar de tamanha dificuldade no Norte do país. Depois de muito cercar a área e buscar lances de infiltração, a equipe paranaense abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com Zapelli. O camisa 10 aproveitou cruzamento de Velasco e falha da defesa do Paysandu para encher o pé e estufar a rede.

continua após a publicidade

Com a força da torcida, o Papão foi para cima e deixou tudo igual antes mesmo do intervalo, aos 38. Rossi, ex-Vasco, recebeu na área e ajeitou para Leandro Vilela finalizar de primeira. A bola desviou em Fernando e saiu do alcance do goleiro Mycael.

O Paysandu teve mais a bola na segunda etapa e empilhou ótimas oportunidades no terço final, mas não aproveitou. Na mais clara delas, Benítez recebeu sozinho em profundidade contra Mycael, tentou por cobertura e a bola bateu na rede pelo lado de fora. No ataque seguinte, o Furacão não perdoou.

continua após a publicidade

Renan Peixoto, que acabar de entrar no lugar de Alan Kardec, foi o nome da vitória na primeira rodada da Série B. Isaac, ex-Fluminense, fez jogada individual pela esquerda e rolou para trás. Felipinho finalizou, Matheus Nogueira deu rebote e o camisa 70 apareceu para conferir aos 26 do segundo tempo.

Renan Peixoto celebra gol na vitória do Athletico (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Adversário estreia mal

Também nesta sexta, no mesmo horário, o Criciúma - próximo adversário do Furacão - também foi a campo no Heriberto Hulse na primeira rodada da Série B e perdeu de virada para o campeão paranaense Operário pelo placar de 2 a 1. Fellipe Mateus abriu o placar aos 11 minutos, mas Rodrigo Rodrigues e Zuluaga deram a vitória ao Fantasma.