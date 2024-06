Torcedores elegem favoritos ao título após sorteio da Libertadores

Copiar Link

03/06/2024

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A cerimônia, realizada nesta segunda-feira (3), em Luque, no Paraguai, traçou o caminho das equipes até a decisão da competição continental, que será realizada em Buenos Aires, no dia 30 de novembro.

Ainda falta a definição dos classificados do grupo do Grêmio, que teve partidas adiadas em razão das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Atualmente na terceira colocação de sua chave, o Imortal ainda enfrentam o Huachipato, no Chile, e o Estudiantes, no Couto Pereira.

Os outro seis clubes brasileiros que participam do torneio garantiram vaga às oitavas da competição, com destaque para o confronto entre Palmeiras e Botafogo, o único entre equipes do país nesta fase.

Nas redes sociais, torcedores reagiram ao sorteio do mata-mata e elegeram os favoritos para levarem o título da Libertadores.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DA LIBERTADORES

San Lorenzo x Atlético-MG

Nacional-URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar

Colo-Colo x Junior Barranquilla

Talleres x River Plate

Peñarol x 1º Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º Grupo C x Fluminense

Fluminense é o atual campeão da Copa Libertadores (Foto: Armando Paiva / Lance!)