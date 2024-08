Ex-jogador aponta erro de dupla do Vasco em gol do Athletico Paranaense; veja

Vasco e Athletico Paranaense em ação pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 22:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Athletico Paranaense largou na frente contra o Vasco no primeiro tempo do jogo desta segunda-feira (26), pelo Brasileirão. Gabriel abriu o placar em São Januário, em lance analisado pelo ex-jogador Paulo Nunes na transmissão do "Sportv". Para o comentarista, Hugo Moura e Matheus Carvalho falharam na marcação do adversário.

- O gol já estava amadurecendo. Essa questão do Vasco só ficar cercando foi o que aconteceu no lance do gol, não teve nenhuma pressão em quem estava com a bola. Quando o Gabriel recebe a bola, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho estavam dentro da área. Um deles tem que sair para diminuir o espaço - comentou Paulo Nunes.

O Vasco é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. Com a vitória parcial, o Athletico Paranaense chega aos 32, na 8ª posição. Os clubes vão se enfrentar novamente nesta quinta-feira (29), novamente em São Januário, em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta ocorre em setembro.