Ex-goleiro do Corinthians ironiza debate sobre titularidade de Cássio: ‘Animal em extinção’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Ídolo do Corinthians, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli comentou a possível ida de Cássio para o banco de reservas, contra o Fluminense. Comentarista do "Jogo Aberto", o ex-jogador afirmou que o camisa 12 deve seguir como titular do time e ironizou o argumento sobre "preservação" do atleta pela fase ruim.

- Eu gostaria de estar jogando hoje em dia. Porque hoje tem esse negócio de preservar. Na minha época, não nascia nem grama na pequena área. Hoje melhorou, tem material bom, luva boa… E agora o novo termo é "preservar o goleiro", como se fosse um animal em extinção - ironizou Ronaldo.

- Não é isso, irmão. O goleiro é feito disso. O Cássio sentiu o golpe, mas vai voltar mais forte. Ele tem que ser titular até o final, até falar que não quer mais. Não vem querer preservar o goleiro. Ele está lá para sofrer. Se mudar, a pressão vai ser maior para o Carlos Miguel. Não é bom para ninguém - completou.

Cássio tem sido alvo de críticas de parte da torcida do Corinthians pelas atuações recentes contra Juventude, pelo Brasileirão, e Argentinos Jrs, na Sul-Americana. O camisa 12 é um dos maiores ídolos da história do clube, com títulos do Mundial de Clubes, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Paulistão.