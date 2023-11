- O que eu vi ontem no Maracanã me surpreendeu muito porque teve e junção de torcida com time, com chuva, com tudo. O Bragantino foi engolido por uma equipe que foi buscar, que queria. O Bragantino jogou tudo que podia, pressionando, marcando, bola na trave... Isso é sorte de time campeão. Pelo bem da Nação, o Tite será campeão - comentou.