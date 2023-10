Com quase 20 anos de experiência, a jornalista iniciou sua trajetória no ramo com um quadro de esportes radicais na TVE Brasil, em 2004. Dois anos depois, tornou-se parte do time efetivo da Globo e ficou marcada nas manhãs de domingo, com apresentação do Esporte Espetacular. A comunicadora foi escalada para cobertura da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, e dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.