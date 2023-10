A polêmica se deu quando Casimiro reagiu à história do casal durante o episódio que foi ao ar em 2017, quando o programa ainda fazia parte da grade do SBT. O casal revelou a Cris Poli, conhecida como a Supernanny, que foram pais muito jovens: Denilson Jales com 22 anos, e sua mulher com 15. À época da participação, os dois tinham três filhos.