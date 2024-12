Ex-atriz da Globo relembra briga judicial com Elano após término e diz: ‘Foi covarde’

Uma ex-atriz da Globo soltou o verbo contra o ex-jogador Elano durante entrevista para um podcast nesta semana. Em conversa no "Cara a Tapa", Nívea Stelmann relembrou o término do relacionamento com o ex-meia e citou a briga judicial com o ex-atleta da Seleção Brasileira após o fim do namoro.

- Nosso término foi muito destrutivo para os dois, uma história muito ruim. Se tem algo que me arrependo, que foi meu maior erro, é essa minha história com ele. Eu queria que não tivesse acontecido. É um assunto que todo mundo me pergunta, voltam para esse passado horroroso - disse Stelmann.

Nívea e Elano começaram a se relacionar após a Copa do Mundo de 2010, que teve a presença do ex-jogador na Seleção Brasileira. A primeira aparição pública dos dois, no entanto, só ocorreu em fevereiro de 2011. A atriz afirmou que o casal começou a pensar em morar junto, quando o atleta "sumiu".

- Ele foi covarde para usar uma palavra mais bonitinha, não foi homem. Eu estava apaixonada, queria muito, mas ele quis voltar para a mulher, com quem está até hoje. Digno, honesto, tudo bem. Mas não precisava ter sumido da minha vida. Fiquei sem chão. Quando o Brasil começou a achar eu era uma maria chuteira, não pude admitir. Fiquei com tanto ódio que aí eu resolvi ser escrota - completou Nívea.

Após o término, Stelmann ameaçou expor fotos íntimas de Elano, que acionou a atriz na Justiça. A modelo afirmou que viu o ex pela última vez no Tribunal e que o ex-jogador "nunca terminou" o relacionamento com ela.

- Fomos parar no tribunal. A última vez que estivesse pessoalmente com ele foi no tribunal. Fui sozinha e ele com a mulher. Ele não me olhou no olho e nunca terminou a relação comigo. Nunca teve coragem - finalizou a atriz.