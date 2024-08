Ex-Flamengo lamenta lesão de Pedro contra o Bolívar e manda recado a Gabigol

Pedro sentiu a coxa e deixou o jogo contra o Bolívar ainda no primeiro tempo (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 22:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo terminou o primeiro tempo em vantagem contra o Bolívar no Maracanã, mas tem um motivo para lamentar. Pedro sentiu uma lesão na coxa e deixou o jogo para a entrada de Gabigol. Ex-jogador do Rubro-Negro, Zinho comentou a situação dos atacantes da equipe de Tite.

- A gente escuta o silêncio no Maracanã. É o momento que vive o Pedro, é o artilheiro, é o cara que faz a diferença, fez no lance do gol. Fugiu das características dele, ele não é esse jogador da arrancada - disse Zinho, durante a transmissão do jogo na "ESPN".

- É o momento, é o Gabigol de jogos importantes, de momentos fundamentais para o Flamengo, do cara que decide. Boa sorte para ele, porque vai substituir um dos melhores jogadores do time no momento - completou o ex-jogador, ainda no primeiro tempo.

Contudo, no fim do segundo tempo, o camisa 99 também sentiu a coxa e deixou o jogo. Pedro e Gabigol vivem momentos muito diferentes na temporada. Enquanto o primeiro soma 29 gols e sete assistências no ano, o segundo balançou as redes apenas quatro vezes em 2023.