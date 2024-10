Ex-esposa de Leadrinho desabafa sobre luta judicial contra o jogador: ‘Sigo lutando’

Leandrinho vive batalha judicial contra ex-esposa (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

A atriz Samara Felippo, ex-esposa de Leandrinho, move uma ação judicial contra o antigo jogador de basquete. Ela cobra há mais de dez anos cerca de R$ 11,7 milhões referente à venda de um imóvel onde o casal morou no Rio de Janeiro. A transação teria sido realizada pelo ex-NBA.

Na última semana, a Justiça encontrou as contas do antigo ala do Golden State Warriors zeradas. Após a notícia circular na mídia, a atriz realizou uma postagem nas redes sociais onde desabafou sobre o caso. Ela afirmou que não irá desistir do processo e escreveu: "Sigo lutando pelo que é meu por direito".

A 1ª Vara de Família do Rio de Janeiro foi a responsável por realizar a busca nas contas do ex-jogador de basquete. A operação aconteceu após a ordem de penhora na ação movida por Samara. A coluna do Ancelmo Gois foi a primeira a dar a notícia.

O valor autorizado pela ação a ser aprendido era de R$ 11.700.508,15. O montante é referente a venda do imóvel onde o casou residiu no Rio de Janeiro. Em setembro de 2014, através de um acordo, o próprio ex-jogador assumiu a obrigação de repassar à atriz o valor recebido na transação, porém isto nunca aconteceu.

De acordo com Samara, o imóvel, localizado em um bairro de luxo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teria sido adquirido pelo casal em 2008. Para realizar a compra, ela teria utilizado o dinheiro de uma venda de uma outra propriedade, que estava no nome dela. Anos mais tarde, a atriz descobriu que a propriedade adquirida estava no nome do então marido, Leandrinho, e assim, não teve direito a nada após a separação.