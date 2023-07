O júri emitiu o veredicto na sexta-feira (28), e Felix Verdejo foi condenado pela acusação de sequestro que levou à morte de Keishla Rodriguez, além do aborto. De acordo com o amigo do ex-boxeador, o atleta conhecido como 'El Diamante' apareceu na ponte da lagoa que a mulher foi encontrada, em San Juan, e usou uma arma para atirar na ex-namorada, em 2021.