Benja critica coletiva de Carpini e questiona James Rodríguez: ‘Frescura sem tamanho’

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo foi eliminado nos pênaltis diante do Novorizontino, no último domingo (18), no MorumBIS. Nas redes sociais, o apresentador Benjamin Back criticou a coletiva do técnico Thiago Carpini e questionou James Rodríguez por não ter cobrado uma das penalidades.

- Relatório, Feedback… Parece o CEO do J.P Morgan (empresa financeira) explicando o pagamento dos dividendos trimestrais! E pera lá: o James não estava confiante para bater um pênalti no Morumbi contra o Novorizontino? Futebol está uma frescura sem tamanho… - escreveu Benja.

No tempo normal, São Paulo e Novorizontino empataram em 1 a 1. Nas penalidades, Michel Araújo e Diego Costa desperdiçaram as cobranças pelo lado Tricolor. Agora, a equipe de Thiago Carpini aguarda o início do Campeonato Brasileiro e da fase de grupos da Libertadores.