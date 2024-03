‘Deixaram o Maracanã pronto para o Vasco passar vergonha histórica’, dispara narrador

Nova Iguaçu eliminou o Vasco e vai à final do Cariocão (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 18:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Após polêmica durante a semana pelo uso do Maracanã, o Vasco foi derrotado pelo Nova Iguaçu e caiu na semifinal do Cariocão. Nas redes sociais, o narrador João Guilherme classificou a eliminação como uma das "maiores vergonhas" da história do clube.

- Deixaram o Maracanã "prontinho" para o Vasco passar uma das maiores vergonhas da sua história. Nova Iguaçu histórico vai decidir com o Flamengo - escreveu o narrador.

Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1 no primeiro jogo na última semana, e o time da Baixada Fluminense venceu a partida de volta, por 1 a 0. Agora, o Cruzmaltino aguarda a sequência da Copa do Brasil e o início do Campeonato Brasileiro, a partir de abril.