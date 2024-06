Ex-atacante pede Pedro como camisa 9 da Seleção: ‘Endrick tem que esperar um pouco’

Pedro vive grande fase no Flamengo em 2024 (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira faz o último amistoso de preparação para a Copa América nesta quarta-feira (12), contra os Estados Unidos. Ex-atacante com breve passagem na Amarelinha, Dodô afirmou que Pedro, do Flamengo, poderia estar na lista do técnico Dorival Jr. O ex-jogador também comentou sobre o jovem Endrick.

- O Endrick e o Vitor Roque são promessas para serem 9 da Seleção Brasileira. São realidades aqui, mas a nível de Seleção tem que esperar um pouco. Eu prefiro o Pedro. De camisa 9, com qualidade técnica, dependendo do jeito que joga a Seleção, eu prefiro o Pedro - começou o ex-atacante no "Charla Podcast".

- Eu não abriria mão do Pedro, pelas características dele. Richarlison pode fazer lado, Gabriel Jesus, Matheus Cunha… Mas eles não têm o gol como característica como o Pedro tem. Dentro de um grupo com 23 jogadores, o Pedro tem que estar. Ele poderia estar tranquilamente na Copa América - completou Dodô.

Dodô defendeu a Seleção Brasileira em cinco jogos amistosos, em 1997, quando brilhava pelo São Paulo. Elogiado pelo ex-atacante, Pedro jogou a Copa do Mundo de 2022 pela Seleção Brasileira, mas não figurou na lista para a Copa América. O jogador vive grande fase pelo Flamengo, com 21 gols em 26 jogos em 2024.