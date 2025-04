Ex-árbitro vê dois erros capitais da arbitragem na 3ª rodada do Brasileirão

A terceira rodada do Brasileirão chegou ao fim no domingo (13). Ao todo, dez jogos aconteceram no último final de semana, e mais uma vez, a arbitragem colecionou polêmicas. O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon apontou dois erros cruciais.

Os lances analisados pelo especialista foram uma possível falta do atacante Vegetti, do Vasco, no primeiro gol da vitória do Cruzmaltino sobre o Sport, por 3 a 1, no último sábado (12), em São Januário. Outro erro apontado por Simon foi um pênalti não marcado para o Grêmio, na derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no último domingo (13), em Porto Alegre.

Falta de Vegetti?

Um dos lances polêmicos da 3ª rodada do Brasileirão aconteceu no primeiro gol do atacante argentino da partida. Na ocasião, Vegetti disputa espaço com o zagueiro Lucas Cunha, do Sport, na área. Para Simon, o camisa 99 teve um contato faltoso. Em campo, Wilton Pereira Sampaio deu gol, e manteve a marcação após uma revisão na cabine do VAR.

- O Vasco venceu o Sport, mas teve um gol irregular. O Vegetti empurra e coloca a mão no rosto do Lucas Cunha. É falta. O VAR interveio corretamente, o árbitro foi à beira do gramado rever o lance e equivocadamente confirmou o gol - analisou o ex-árbitro.

Vegetti marcou dois gols na vitória do Vasco sobre o Sport por 3 a 1, em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Erro em Grêmio x Flamengo

Na partida entre Grêmio e Flamengo a polêmica aconteceu em um possível pênalti para a equipe gaúcha. O caso aconteceu quando Gerson toca com a mão dentro da área após um cruzamento de Braithwaite. Carlos Simon destacou como errática a analise de Ramon Abatti Abel, que não marcou a penalidade. O VAR também não entrou em ação para uma revisão.

- O Grêmio perdeu para o Flamengo por 2 a 0, mas o time gaúcho teve um pênalti não marcado. O Gerson vem correndo deliberadamente com os braços para trás. Aí o Braithwaite cruza, a bola toca do Wesley e o Gerson deliberadamente abre os braços. E intercepta a bola. Pênalti. O árbitro não marcou e o VAR não também não chamou. Errou a arbitragem - concluiu.