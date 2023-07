- Eu faria tudo isso de novo porque para mim fica a lição. Eu nunca tive a pressa de fazer sucesso nem no primeiro, segundo ou terceiro programa. Quem quer vencer rápido nunca venceu. Eu não saí do esporte para fazer sucesso. Se eu quisesse sucesso eu teria ficado lá. Eu nunca fui tão grande como eu fui no esporte. Meu maior tamanho que eu já ocupei na vida foi dentro do esporte. Eu saí para fazer mais coisas e ser realizada. Abrir outras frentes -, explicou.