Um projeto do ex-jogador Léo Moura destinado à implantação de escolinhas de futebol e que recebeu verba federal no valor de R$ 45 milhões entre 2020 e 2022 é alvo de auditoria da Controladoria-Geral da União. A CGU identificou várias irregularidades, como material esportivo superfaturado e problemas de comprovação de serviços. As informações são do "g1".