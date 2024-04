Esposa de Thiago Silva viraliza com mensagem após goleada sofrida pelo Chelsea; veja

Thiago Silva não deve renovar com o Chelsea para a próxima temporada (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 18:44 • Rio de Janeiro (RJ)

A influenciadora Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais nesta terça-feira (23). A mulher publicou alguns emojis logo após a goleada sofrida pelo Chelsea para o rival Arsenal, na Premier League, por 5 a 0.

A mensagem de Belle Silva viralizou nas redes sociais poucos minutos após ser publicada e já ultrapassa seis mil compartilhamentos, com mais de 15 mil curtidas. Recentemente, também cresceram os rumores de um possível retorno de Thiago Silva ao Fluminense.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No início do ano, Belle Silva criticou o técnico Mauricio Pochettino nas redes sociais e chegou a pedir a demissão do técnico do Chelsea. A mulher se desculpou pela mensagem alguns dias depois. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro não renovará com o clube.