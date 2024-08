ESPN prepara cobertura especial para Palmeiras x Botafogo, pela Libertadores

Fernando Prass será um dos comentaristas de Palmeiras x Botafogo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 03:04 • São Paulo (SP)

A ESPN e o Disney+ exibem a definição do confronto mais aguardado das oitavas de final da Libertadores. Palmeiras e Botafogo, times que protagonizaram a corrida pelo título brasileiro em 2023, se enfrentarão no Allianz Parque nesta quarta-feira (21), com edições especiais dos programas sendo apresentadas diretamente do estádio.

A emissora prepara uma cobertura especial para a partida de volta do confronto, que tem o Botafogo em vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. A ESPN levará equipe completa para a casa do clube alviverde e a partida contará com narração de Fernando Nardini e comentários de Fernando Prass e Eugênio Leal, todos participando da exibição in loco.

Esquentando o clima para a partida, o canal contará com edições especiais do SportsCenter (16h), do ESPN FC (17h) e do SportsCenter Abre o Jogo (21h) sendo apresentadas direto do Allianz Parque. O SportsCenter in loco terá o comando de Gláucia Santiago e a participação dos comentaristas Renato Rodrigues e Fernando Campos.

Já o ESPN FC terá uma bancada com Osvaldo Pascoal e Fernando Campos e apresentação de Daniela Boaventura. O Abre o Jogo ficará a cargo de Alex Tseng, que contará com a companhia do comentarista Fernando Prass e dos repórteres Vinicius Nicoletti e Roberta Barroso trazendo os últimos detalhes das duas equipes.