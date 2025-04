ESPN fecha com novo narrador para transmissões da Série B

A ESPN fechou a chegada de um novo narrador para as transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Fernando Ribeiro, mais conhecido como Ferfux. O comunicador irá estrear no canal neste sábado (19), na partida entre Operário x Paysandú, às 16h, no Estádio Germano Kruger.

Com entusiasmo, Ferfux foi o responsável por divulgar a notícia através de uma publicação nas redes sociais. Ele comentou que era a realização de um sonho poder ter a oportunidade de trabalhar na ESPN e relembrou um pouco da própria trajetória na profissão.

Fenômeno na redes sociais, Fernando Ribeiro começou a jornada no meio como um streamer. Durante determinado período da carreira, ele ganhou notoriedade ao realizar conteúdos do jogo Football Manager.

A primeira oportunidade como narrador aconteceu com o canal "Goat", no Youtube, onde ganhou destaque nas transmissões do Campeonato Árabe. Vale destacar, que o contrato com a ESPN permite que Ferfux ainda participe das transmissões do antigo veículo.

Ferfux é o novo narrador da ESPN (Foto: Reprodução/Instagram)

Postagem do novo narrador da ESPN

"Carta aberta pro Fernando de 2020:

Eu sei como você se sentiu quando largou tudo — seu próprio negócio, sua estabilidade — pra seguir um sonho maluco: ser narrador esportivo. Parecia irresponsável. E era. Mas você dizia: “se não der certo, eu recomeço”. E foi.

Com um computador, um Football Manager e um sonho, você abriu live na Twitch e falou: “não vou ser streamer por muito tempo, meu sonho é narrar!” Falava isso olhando pra TV ao lado — sua companheira fiel, sempre ligada nos canais esportivos. Você, o chat e a esperança.

Lá no fundo, nunca teve medo. Lembrou da sua mãe te vendo narrar videogame e dizendo pro seu pai: “olha como ele fala, parece que sabe o que está fazendo!”. Lembrou dos clientes de telemarketing dizendo “que voz de locutor!” antes de desligarem na oferta do consignado. Hahaha!

Você dizia que tinha um plano B… mas não tinha. Tinha só coragem, entrega e amor pelo que fazia. E isso bastou.

Cabulou aula pra ver Bate-Bola. Ganhou camisa da ESPN em concurso cultural. Deixava de ir pra faculdade pra assistir o Amigão e o Antero. Colocou o logo da ESPN na tela de bloqueio do celular — ao lado de um carro e um apê. Chamou isso de “lei da atração”.

E funcionou.

Você chegou. Trabalhou, sonhou, acreditou. Narrou cada jogo como se fosse uma final de Copa. E venceu a sua. Chorou voltando da ESPN como chorou em 2002 indo comemorar o Penta. Hoje, você vai falar com quem sempre foi: um fã de esporte.

E não se esqueça de continuar dizendo o seu bordão: “pedindo licença pra entrar na sua casa!” Esse sempre foi você: humilde, respeitoso, conquistando seu espaço com um sorriso e uma mão estendida, de forma amigável, única e sempre verdadeira. Não precisa mudar, você sempre foi assim — e o mundo precisa disso agora mais do que nunca!

Agora, deixe que eu assuma. A partir de agora, tudo o que você sonhou em viver, será vivido com ainda mais paixão, mais entrega, e mais força. Farei valer a pena cada segundo dessa jornada. Obrigado por ter sido corajoso.

Com amor, Fernando de 2025".