ESPN contrata Jorginho como novo ‘CMO’ para o jogo da NFL no Brasil; entenda

Humorista Fausto Carvalho, que interpreta "Jorginho", participará da cobertura de Eagles x Packers (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 23:51 • Rio de Janeiro (RJ)

A Neo Química Arena receberá o “NFL São Paulo Game” no dia 6 de setembro e a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers terá exibição ao vivo da ESPN e do Disney+. Para promover o evento, a plataforma de streaming contratou o “expert em negócios” Jorginho como seu novo “CMO”.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jorginho, interpretado pelo humorista Fausto Carvalho, ocupará o cargo de “CMO” para a promover a transmissão de Eagles x Packers e da liga norte-americana nas plataformas Disney, porém sua função será um pouquinho diferente. Ao invés de “Chief Marketing Officer”, cargo do qual a sigla geralmente representa, ele será “Chief ‘Menzinho’ Officer”, termo carinhoso popularizado pelo próprio personagem.

A nova contratação chega para produzir conteúdo sobre futebol americano no perfil @ofaustocarvalho, que soma mais de 3.5 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, em colaboração com as mídias digitais do Disney+ Brasil e ESPN. Jorginho também fará participações na programação da ESPN no período que antecede o evento em São Paulo e durante a partida, quando estará agitando os fãs nos arredores do estádio e nas arquibancadas.

➡️ Corinthians ajusta Arena para receber jogo da NFL

Idealizado pela ESPN e executado em parceria com a BR Media, o projeto tem como objetivo aproximar o público brasileiro do futebol americano. O conteúdo levará de uma forma descontraída e simplificada temas ligados ao esporte, com Fausto interagindo com a equipe de especialistas da ESPN e aprendendo as regras e jogadas da bola oval, que possui diversos termos nativos do inglês.