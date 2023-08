- O Inter tem que tirar a bola do River Plate. O River teve números ofensivos extraordinários no Campeonato Argentino, sendo a equipe com a maior posse de bola em média, o melhor ataque da competição e o time que mais rouba a bola no campo de ataque. O Inter tem que fazer um plano de jogo para contestar fortemente essa posse do River e tem que entrar muito concentrado nos minutos iniciais que é quando os argentinos gostam de abafar a posse. É fundamental nessa partida para o Inter tentar ficar com a bola o máximo possível para ter uma chance de classificação no confronto. - disse.