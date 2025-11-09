menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Jogo da 33ª rodada acontece às 16h (de Brasília) deste domingo (9)

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
13:12
Lucho Acosta, reforço desta temporada, vive boa fase com o Fluminense (Foto: Andrey Queiroz / RP FOTOPRESS)
Lucho Acosta, reforço desta temporada, vive boa fase com o Fluminense (Foto: Andrey Queiroz / RP FOTOPRESS)
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cruzeiro, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Martinelli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Germán Cano, que segue em recuperação de problemas no joelho.

O árbitro da partida será Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). O quarto árbitro será Luiz Augusto Silveira Tisne (SC), e o VAR ficará sob o comando de Wagner Reway (SC).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Cruzeiro

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.
Defensores: Freytes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva.
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Nonato, Otávio, Riquelme.
Atacantes: Agustín Canobbio, Eve, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Lavega e Yeferson Soteldo.

O Fluminense, que venceu todos os jogos em casa sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o último deles na quinta-feira (6), por 1 a 0 sobre o Mirassol, ocupa a sétima colocação com 50 pontos. Mas vem de três derrotas como visitante: 2 a 0 para o Ceará, no Castelão, e para o Vasco, no Maracanã, e por 2 a 1 para o Mirassol, no Maião.

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, à beira do campo contra o Ceará (Foto: João Salles / Agência Enquadrar)
Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, à beira do campo contra o Ceará (Foto: João Salles / Agência Enquadrar)

➡️ Fluminense tem desafio a parte para vencer o Cruzeiro

Provável escalação

Fluminense deve entrar em campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

