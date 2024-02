Escola ligada à torcedores do Flamengo, a Raça Rubro-Negra ficou na 6ª posição do primeiro dia de desfiles, enquanto a Imperadores Rubro-Negros terminou na 6ª colocação do segundo dia. Subiram para a Série Prata Boi da Ilha do Governador, Chatuba de Mesquita, Império de Nova Iguaçu e Alegria do Vilar.