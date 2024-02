Flamanguaça (14ª do dia 13/2)

Recém-promovida à Série Prata, Flamanguaça, que é ligada à uma torcida organizada do Flamengo, desfilará com o enredo: "Quer apostar?". A escola, que tem como carnavalesco Amarildo de Mello, também foi campeã do Grupo de Avaliação em 2022.