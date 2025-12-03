O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (3), no Maracanã, em jogo que pode garantir o título do Brasileirão para o Rubro-Negro nesta 37ª rodada. Filipe Luís manda a campo o mesmo time que iniciou a final da Libertadores contra o Palmeiras no último sábado (29) e se sagrou tetracampeã da América do Sul.

O destaque nos 11 iniciais via para Danilo. Autor do gol que deu a Glória Eterna ao Mais Querido pela quarta vez, o zagueiro segue entre os titulares, com Léo Ortiz no banco de reservas. Quem também fica como opção é Gonzalo Plata, de volta após cumprir suspensão na decisão continental.

Escalações de Flamengo e Ceará

Desta forma, a escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Ceará vai a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Paulo Baya; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Ceará no Maracanã (Foto: Divulgação / Flamengo)

Duelo no Maracanã vale título

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) levará a taça do Brasileirão ao Maracanã para ser erguida pelo Flamengo caso o clube garanta o título. Basta uma vitória para o Rubro-Negro ser campeão, independentemente dos outros resultados. Se o Palmeiras não vencer o seu jogo, porém, a equipe de Filipe Luís ganhará o campeonato nacional até com derrota diante do Vozão.

O Ceará, no entanto, certamente fará o possível para, no mínimo, adiar a festa. O time alvinegro ainda luta contra o rebaixamento: 14º colocado, tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Internacional, primeiro time do Z4. Na última rodada, a equipe recebe o Palmeiras e, dessa vez, tentará ajudar indiretamente a confirmar o título rubro-negro.