Um dos grandes ídolos da história do Corinthians, Cássio recebeu muitas críticas da torcida nas redes sociais neste sábado (5). No empate em 2 a 2 com o Internacional, torcedores apontaram falha do atleta no primeiro gol colorado. O goleiro não conseguiu cortar um cruzamento rasteiro e soltou a bola nos pés de Bruno Henrique. Internautas ainda escreveram que o atleta não vive a sua melhor fase com a camisa do clube e pediram uma chance entre os titulares para Carlos Miguel, jovem goleiro que teve ótimos momentos no ano.